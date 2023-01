ÖSV-Chefin: Vincents Sieg „kam zur rechten Zeit“

Roswitha Stadlober zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Die ÖSV-Präsidentin spricht mit Michael Fally über Kriechmayrs Sieg auf der Streif („Der kam zur rechten Zeit“), das mannschaftliche „Top-Ergebnis“ am Samstag, die turbulenten Wochen im Verband, die Damen-Performance in Cortina und die anstehende WM. Stadlober geht von „sechs bis acht“ Medaillen für Österreich aus.