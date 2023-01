Spital und Feuerwehr übten gemeinsam für Ernstfall

„Wir freuen uns, dass wir an dieser wirklich top-organisierten Übung teilnehmen durften. Durch das komplexe Trainingsszenario, noch dazu in einer so wichtigen Einrichtung wie dem Krankenhaus, konnten wir nützliche Erkenntnisse für unsere einsatztaktische Vorgehensweise gewinnen“, meinte der Übungs-Einsatzleiter und Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Eisenstadt, Martin Schultz.