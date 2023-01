Ein Tag mit ... der sportlichen Leitung

Bei der Teamkombination gibt es die Möglichkeit maximal 4 Männerteams, jeweils mit einem Super-Ski Fahrer und mit einem Slalomfahrer, auf die Piste zu schicken. Die Zeiten werden im Anschluss zusammengezählt und wie es schon immer war, sind die Schnellsten am Treppchen dann. Die Strecke in Arlberg verlangt viel von den jungen Talenten ab, aber sie ist in einem guten Zustand.



Bei der Super-G Entscheidung konnte der talentierte Steirer Vincent Wieser die Bronzemedaille ergattern. Auch in der Kombination holte das Herrenteam mit Vincent Wieser und Jakob Greber den dritten Platz und musste sich in einem Hundertstel-Krimi den deutschen Kollegen geschlagen geben. Noah Geihseder & Killian Pramstaller als zweites Team in der Herren Kombination konnten auf den sechsten Platz fahren. Bei den ÖSV-Damen konnten Magdalena Ranalter & Natalie Falch die Top 10 knacken und landeten auf Platz 9.



Nicht in einer Topfavoritenrolle, aber durchaus mit Medaillenhoffnungen nimmt Österreichs 16-köpfiges Team die WM in St. Anton am Arlberg in Angriff. Auf dem Programm stehen bis 25. Jänner noch viele Medaillenentscheidungen. Die „Krone“ gibt unter krone.at/wmtagebuch über die Dauer der WM täglich spannende Einblicke in die Junioren-WM!