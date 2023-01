Ein Tag mit... „dem weltweit besten Team“

Vom Pistenfahrzeugfahrer bis zum Sicherheitschefin - es ist ein bunter Strauß an Aufgaben, die es in St. Anton am Arlberg zu bewältigen gibt, weiß Peter Mall. Das Herzstück der WM ist natürlich die Piste, um die sich alles dreht, gibt der OK-Chef spannende Einblicke in die Arbeit seines Teams. Es sind all jene motivierten Menschen, die rund um die Uhr dafür sorgen, dass bei den WM-Bewerben alles reibungslos über die Bühne geht - und ohne deren Einsatz es keine Weltmeisterschaften geben würde.