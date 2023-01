„Egal, wie viel eine Frau trainiert ...“

Nici Hosp zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel: Die dreifache Weltmeisterin spricht bei Michael Fally in der Gamsstadt über ihre Verpflichtungen in Kitzbühel, ihre Dancing-Stars-Skills und die Frage, ob Frauen sich die Streif runterstürzen sollten. Hosp: „Egal, wie viele eine Frau trainiert, sie wird nie die Grund-Kraft eines Mannes besitzen. Wenn die Piste griffig ist, könnten definitiv auch Frauen hier reüssieren. Aber im Vergleich zu Männern werden sie immer untergehen. Kitzbühel ist beinhart.“