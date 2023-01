Provinz in Pakistan führt Transgenderquote ein

Sindh hat als erste pakistanische Provinz eine Quote für transgeschlechtliche Menschen in Lokalregierungen eingeführt. In Zukunft werde ihnen ein Prozent der Sitze in Bezirksregierungen und Kommunalverwaltungen vorbehalten sein. Das sagte der Informationsminister von Sindh, Said Rani. Laut ihm sollten transgeschlechtliche Menschen spüren, „dass sie ein Teil der Gesellschaft sind“.