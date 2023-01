ÖSV-Stars bereit für Kitz ++ Djoker beweist Klasse

Österreichs Ski-Asse, rund um Vincent Kriechmayr, bereiten sich auf das berühmte Hahnenkammrennen in Kitzbühel vor, Novak Djokovic bestätigt seine Favoritenrolle bei den Australien Open und zieht, trotz Schmerzen, in die dritte Runde ein und unser Austro-Basketball-Export, Jakob Pöltl, feiert sein NBA-Jubiläum! Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“ Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.