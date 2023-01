Klinik, Heilung, Erfolg: Das wurde aus „Bud Bundy“

Die Stars der Sitcom verstehen sich bis heute blendend - erst Ende letzten Jahres waren Katey Sagal („Peggy Bundy“) und David Faustino bei der Enthüllung des Sterns am Walk of Fame von Christina Applegate anwesend. Für David Faustino ging es nicht ganz so gut aus wie für seine Kollegen - eher glücklose Versuche als Rapper oder Produzent hielten den Schauspieler aber nicht davon ab, seine Ziele weiterzuverfolgen. Und mittlerweile hat sich der „Bud Bundy“-Darsteller auch gefangen. Sehen Sie im Video, wie es mit dem Darsteller nach dem Ende der schrecklich netten Familie weiterging.