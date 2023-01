Neuer Verteidigungsminister: Pistorius angelobt

„Für all die kommenden Herausforderungen und notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung.“ Dass Pistorius all das habe, habe er in anderen anspruchsvollen politischen Ämtern gezeigt, sagte Steinmeier bei der Amtseinführungszeremonie des neuen Ministers. Gleichzeitig betonte der Staatschef: „Deutschland ist nicht im Krieg.“ Vor wenigen Tagen hatte Pistorius selbst gemeint, das Land sei „indirekt“ am Krieg in der Ukraine beteiligt.