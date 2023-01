Zuwanderung bringt Schulen und Spitäler ans Limit

In der heutigen Gemeinderatssitzung stellt die ÖVP einen dringlichen Antrag, in dem die Stadtregierung unter anderem aufgefordert wird, den erleichterten Zugang zu Gemeindewohnungen und der Sozialcard für Zugezogene wieder strenger zu reglementieren. Zudem schwebt Hohensinner eine Wohnortbindung für Asylberechtigte auf Bezirksebene vor, um Zuwanderer besser über das Land zu verteilen. Hier wäre aber ohnehin die Landespolitik am Zug.