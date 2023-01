Fahrzeug stand auf der Südautobahn in Vollbrand

Gegen 16.30 Uhr lenkte ein 28-jähriger Grazer seinen Van im Gemeindegebiet von Seiersberg-Pirka auf der A2 in Fahrtrichtung Wien-Villach. Als er Rauch aus dem Motorraum wahrnahm, hielt er das Fahrzeug am Pannenstreifen an. Er öffnete die Motorhaube, da schossen ihm schon die Flammen entgegen.