Lungau ist der härteste Boden für Unterschriften

Denn durch den Austritt des ehemaligen Abgeordneten Josef Egger hat die Regierungspartei nur noch zwei Landtagsabgeordnete. Für den Antritt wäre die Unterstützung von drei notwendig. Parteichefin Andrea Klambauer sieht darin aber keine große Hürde: „Der Lungau wird sicher am schwierigsten. Da werden wir vor den Gemeindeämtern sammeln.“ Eine ähnliche Strategie verfolgt die KPÖ Plus. Kay-Michael Dankl hofft auf „80 mutige Lungauer, die mehr Auswahl im Sinne der Demokratie möchten.“ Dankl startet am Donnerstag auf der Schranne.