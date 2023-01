In 95 Tagen wählt das Land seine Vertreter

Am 23. April wählen die Salzburger ihre neuen Vertreter im Landtag und somit auch eine neue Regierung. Bereits morgen ist das erste wichtige Datum in Richtung des Urnengangs. Denn mit dem Stichtag entscheidet sich, wer in Salzburg in welcher Gemeinde seine Stimme abgeben darf. Die Voraussetzungen sind klar: Österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz im Bundesland und einem Mindestalter von 16 Jahren dürfen wählen. Ebenso Auslands-Salzburger die nicht länger als zehn Jahre aus Österreich weggezogen sind. Insgesamt werden es rund 400.000 Bürger sein.