„Für den Kopf von Dominic Thiem wahnsinnig bitter“

Man muss hoffen, dass die Verletzung schnell verheilt, Dominic wieder spielen kann. Er ist ein Profi, der Rhythmus braucht, den kannst du nur über richtige Matches finden. Darum hätte ich an seiner Stelle vor den Australian Open eher noch die Quali für ein anderes Turnier als Exhibitions gespielt. Dominic hat im Februar für drei Sandturniere in Südamerika genannt. Das istder richtige Plan. Dort hat er sich immer wohlgefühlt, kann er hoffentlich Selbstvertrauen aufbauen. Das ist in seiner Situation mit das Nötigste.