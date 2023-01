Attacke am Praterstern: Mordversuch-Ermittlungen

Verdächtige bestreiten Tat

Der 27-jährige afghanische Staatsangehörige sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt eingeliefert worden, so die Polizei am Dienstag. Für vier weitere Personen setzte es Anzeigen auf freiem Fuß. Alle Tatverdächtigen streiten laut Polizei ab, mit der Tat in Verbindung zu stehen. Sie gaben unter anderem an, von den drei verletzten Opfern bedroht worden zu sein.