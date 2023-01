Wien: Blutiger Kampf zweier Gruppen am Praterstern

Schwere Verletzungen hat ein Mann am Sonntagabend bei einem Messerkampf zweier rivalisierender Gruppen am Praterstern in Wien-Leopoldstadt davongetragen. Passanten beobachteten, dass einander zwei jeweils vier- bis sechsköpfige Gruppen in der Venediger Au mit Schreckschusspistolen attackierten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich zum Bahnhof Praterstern, wo die Widersacher zum Messerkampf übergingen.