40 Drogenlenker in 12 Stunden, in einem Bezirk

In der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 2 Uhr früh, lagen die Einsatzkräfte der Polizei im Wiener Bezirk Meidling auf der Lauer. Und die Ausbeute an beeinträchtigten Lenkern an diesem Wochentag (!) sollte beachtlich sein: Insgesamt 40 Fahrzeuglenker wurden innerhalb dieser zwölf Stunden aus dem Verkehr gezogen, weil sie positiv auf Drogen getestet wurden.