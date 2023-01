Plagiatsverfahren gegen Niki Popper eingeleitet

Weber hatte Popper vorgeworfen, in seiner (mathematischen) Diplomarbeit Textstellen über den menschlichen Atmungskreislauf angeführt zu haben, ohne sie entsprechend auszuweisen. In Poppers Dissertation habe er außerdem Fremdplagiate aus einem Wikipedia-Eintrag, aus einer ein halbes Jahr älteren Dissertation und aus einem neun Jahre älteren Fachartikel anderer Autoren festgestellt. Die Kritikpunkte würden zwar nicht den „wissenschaftlichen Kern“ der Arbeit betreffen - diese hätte aufgrund der Bestimmungen an der TU aber nicht angenommen werden dürfen.