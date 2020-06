380-kV-Freileitungsgegner wegen Dax Lueg verklagt

Die Fronten zwischen dem Leitungsbetreiber Austrian Power Grid (APG) und den 380-kV-Freileitungs-Gegnern verhärten sich weiter. Denn der Stauprotest auf der Dax Lueg-Straße hatte bereits ein Nachspiel. Die APG hat einige Vereinsmitglieder von „Fairkabeln“ wegen Besitzstörung verklagt. Das ist auch möglich wenn die Zufahrtsstraße zur Baustelle blockiert wird und gar nicht das Grundstück selbst. Ein interessanter Aspekt: „Die Zufahrt war nicht blockiert, denn die Lkw hätten von der anderen Seite des Dax Lueg zufahren können“, so Obmann Franz Fuchsberger. Eine erste Verhandlung am Bezirksgericht fand bereits statt und wurde in den September verschoben. Wirkung zeigt die Klage dennoch. Einige Aktivisten haben Angst vor Schadenersatzansprüchen seitens des Projektbetreibers.