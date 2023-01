Oberösterreich mischt bei der Venedig-Biennale mit

Farben und Lieder der Revolution

In ihrem Fokus steht die Sprache des gewaltlosen Widerstands gegen Machtstrukturen. „Ein Thema von hoher Aktualität, mit dem sich Jermolaewa in ihrer künstlerischen Arbeit jedoch schon seit langem intensiv auseinandersetzt“, so Spindler. So inszenierte sie u.a. in der aktuellen Schau in Linz Chöre der baltischen Staaten, die Revolutionslieder gegen Russland singen. Einiges, das hier noch bis Anfang März ausgestellt ist, könnte auch in Venedig zu sehen sein.