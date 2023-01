Die „Snowciety“ und Arnie stehen im Starthäuschen

„Hummerparty“ und „Schnitzelessen“

Eine ähnlich hohe Promidichte wie bei den Events im „Stanglwirt“ dürfte es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei der „KitzRaceParty“ Samstagabend im VIP-Zelt von Harti Weirather geben, das direkt am Zielhang gelegen ist. Dort will man wieder an Vor-Corona-Zeiten anschließen und sich auch beim Musik-Act abermals nicht lumpen lassen: 2020 hatten etwa „The Black Eyed Peas“ das Luxuszelt zum Beben und die Promis zum Tanzen gebracht. Auch die „KitzRaceParty“ wartet mit einem Schaulaufen der Stars am Red Carpet auf. Einer der Stammgäste auf Weirathers-Liste: Lokalmatador und Schlagerbarde Hansi Hinterseer.