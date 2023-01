Diese Salzburger haben die „Streif“ im Visier

In Tarvis (It) feierte er am Donnerstag seinen ersten Europacup-Sieg nach zuvor fünf dritten Plätzen. Tags darauf legte er nach und gewann gleich noch ein Rennen. „Geil“, freut sich Rieser, der anfügt: „Aber auch wichtig.“ Schließlich war er in St. Moritz im Dezember nicht in die Punkte gefahren. Jetzt führt der Speed-Spezialist das Abfahrtsklassement an. Ein Platz für die Weltcup-Saison 2023/24 rückt damit näher. Dazu ist er Zweiter der Gesamtwertung.