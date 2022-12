Zwei Salzburger wollen in Italien auftrumpfen

Techniker Stefan Brennsteiner nimmt indes das Riesentorlauf-Doppel in Alta Badia (Sonntag und Montag) in Angriff. Nachdem der Niedernsiller den Auftakt in Sölden verletzungsbedingt verpasst hatte, fuhr Brennsteiner bei seinem persönlichen Rennstart in Val d’Isere auf Platz sieben. „Ein echter Kampf“, grinst der 31-Jährige über das Duell mit der „Face de Bellevarde“, einer der schwersten Strecken überhaupt, „aber ich würde sagen, dass es an mich gegangen ist.“ Die „Gran Risa“ gefällt ihm schon besser: „Für mich ist das einer der schönsten Hänge im Weltcup.“ Nach zwei Trainings auf der Reiteralm reist der Tross rund um Brennsteiner Samstag in die Dolomiten.