Ein Sommer zwischen Electric Love und Festspielen

Den Orpheus gibt sie in der Neuproduktion von Glucks „Orfeo ed Euridice“ in der sehr selten aufgeführten Parma-Fassung, dessen Geliebte Eurydike singt sie in Haydns „L’anima del filosofo“. Verstärkung bekommt sie hier von männlichen Superstar-Freunden wie Thomas Hampson als Creonte und Rolando Villazón als Orfeo. Auch bei den Pfingstfestspielen ist die Sparte Tanz mit Glucks Ballett-Oper „ Orphée et Eurydice“ vertreten, hier wird die Festivalchefin, zumindest nach aktuellem Stand, nicht selbst mittanzen.