Neuer Präsident folgt in Salzburg auf Feingold

Mit Rosen an der Spitze setze man in der Israelitischen Kultusgemeinde in Zukunft „bewusst auf einen frischen Wind“ und eine „deutliche Öffnung nach außen“, hieß es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Durch pädagogische und kulturelle Programme in Bildungseinrichtungen und „jenseits des jüdischen Mainstreams“ wolle man die „Mehrheitsgesellschaft“ erreichen und als jüdische Gemeinde „im politischen, gesellschaftlichen und interreligiösen Austausch ganz selbstverständlich präsent“ sein. Die Vermittlung des Holocausts obliege dabei laut Rosen primär der Zivilgesellschaft. In Salzburg werde man künftig „die jüdische Gemeinde aus der Aura der Morbidität in die Zukunft führen“.