Vermisstensuche in Bergen mit modernstem High-Tech

Der 52-Jährige hätte eigentlich am vergangenen Montag mittags von seiner Wanderung zurückkommen sollen. Weil er das nicht tat, suchte zunächst die Familie nach dem Mann, gegen Abend schlugen die Angehörigen dann Alarm. Bergretter – auch mit Suchhunden –, Feuerwehr und (Alpin)Polizei kämmten das Gelände rund um das Gebirgsdorf in 1600 Metern bis in die Nachtstunden um – vergeblich. Die Fortsetzung des Einsatzes am Dienstag blieb ebenfalls ohne Erfolg. Inzwischen ist die Suche vorübergehend eingestellt.