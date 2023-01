Trotz Reue wird’s für die Unternehmen noch teuer

Was 15 Jahre funktioniert hatte, fällt im Zuge der Ermittlungen durch die Bundeswettbewerbsbehörde wie ein Kartenhaus zusammen. Mehr als 161 Millionen Euro mussten Strabag, Porr, der Linzer Baukonzern Swietelsky und die von Perg aus agierende HABAU an Bußgeldern bezahlen. Bei der Gebrüder Haider Unternehmensgruppe in Großraming steht die Strafhöhe noch aus. Hier wird sie das Kartellgericht festsetzen. Derweil laufen die Ermittlungen weiter. Längst sind noch nicht alle Beteiligten ausgehoben...