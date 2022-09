Bei Bau-Sündern sind nun anonyme Tippgeber gefragt

Ende Juli hatte die Bundeswettbewerbsbehörde eine Geldbuße in Höhe von 27,15 Millionen € gegen den Swietelsky-Konzern in Linz beantragt. Nun gab’s den nächsten Schlag gegen das 2017 aufgeflogene Baukartell. Und wieder war eine oberösterreichische Firma im Visier der Behörden: Vier Unternehmen der HABAU mit Sitz in Perg werden zur Kasse gebeten.