Mehr als 600 Bewerber für die Zwei-Tage-Woche

Weil die Auftragsbücher wegen des lang anhaltenden Elektronikchipmangels übervoll sind und Kunden derzeit lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, plant B&R einen Art Befreiungsschlag - und greift zu besonderen Mitteln. Auf ein Jahr befristet werden in Eggelsberg zusätzliche Mitarbeiter beschäftigt, die jedes Wochenende zwei Zehn-Stunden-Schichten arbeiten: eine Zwei-Tage-Woche mit einer Bezahlung wie für einen Vollzeitjob, was durch Zulagen Realität wird.