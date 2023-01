Neuer Besitzer: Das wird aus dem „Gallo Nero“!

Alles neu im Gallo Nero. „Wir haben groß umgebaut!“, verrät Igor Vasiljevic, Inhaber des Monkeys University, der zukünftig gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Thierry Hegenbart auch in der Klagenfurter Innenstadt ein „gepflegtes Trinken“ etablieren will. Das Gallo Nero schloss ja im Frühjahr 2022 nach rund 40 Jahren seine Pforten, im „Matigo“ wird vieles anders sein: „Unsere Gäste müssen mindestens 21 Jahren alt sein“, so Vasiljevic. Einerseits soll es unter der Woche als Veranstaltungslocation genutzt werden, am Wochenende (Donnerstag bis Samstag) verwandelt sich das Matigo dann in einen modernen Club.