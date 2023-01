Kindberg: Erste Flüchtlinge kommen Anfang Februar

Zudem sollen keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (das sind fast ausschließlich Männer) in die Stadt im Mürztal kommen, sondern Frauen, Kinder und Menschen mit einem erhöhten medizinischen Betreuungsbedarf. Die ersten 25 bis 50 Asylwerber werden in der ersten Februarwoche eintreffen, danach wird sukzessive aufgestockt. Am Eingang zum Gebäude sind Kontrollen durch eine Security geplant.