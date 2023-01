Deutscher Bundesligaklub hat Lustenauer im Visier

Deutsche Medien berichten, dass Union Berlin an Lustenaus Linksverteidiger Hakim Guenouche dran ist. Demnach hat es von Klubmanager Oliver Ruhnert bereits eine Anfrage an die Austria gegeben. Offiziell bestätigt wird dies jedoch nicht. Demnach will der Kultklub aus dem Berliner Stadtteil Köpenick den 22-jährigen Franzosen noch in der Winterpause verpflichten und wäre auch bereit, eine Ablöse zu zahlen.