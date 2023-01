„Wenn kein Schranken kommt, gibt es Totalsperre“

Es kommt Bewegung in die Diskussion um den Grenzübergang in Schattendorf. Seit Wochen kämpft Bürgermeister Thomas Hoffmann für mehr Sicherheit, weil die Grenzstraße inzwischen eine Transitroute für ungarische Pendler ist. Bereits im November hatte er einen Brief an den Innenminister geschrieben und eine Lichtschranke an der Grenze gefordert. Da eine Reaktion ausblieb, kündigte Hoffmann an, die gemeindeeigene Straße zu sperren.