Von Hausdach auf Demonstranten geschossen

Wieder Terror-Prozess in Graz: 44-Jähriger in Graz wohnhafter Tellerwäscher soll Mitglied der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ in Syrien gewesen sein. Ihm werden von einem Zeugen terroristische Straftaten - darunter auch Mord - zur Last gelegt. Der Familienvater will zur Tatzeit gar nicht in Syrien gewesen sein. Ein Urteil steht noch aus.