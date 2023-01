Snowboard-Asse top in Gastein ++ Thiem feiert Sieg

Die alpinen ÖSV-Damen machen beim Nachtslalom in Flachau einen kleinen, aber wertvollen Schritt nach vorne, Österreichs Snowboard-Asse fahren von Erfolg zu Erfolg und erster Sieg in Melbourne für Dominic Thiem - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 11. Jänner.