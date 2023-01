„ÖVP und Österreich haben Kurz viel zu verdanken“

Ob sie mit Kurz noch in Kontakt ist? „Ja, wir sind immer wieder mal in Kontakt“, antwortet Sachslehner. Das sei aber nicht weiter ungewöhnlich. Es gebe viele Menschen, die sie seit Jahren in der Politik begleiten, und mit denen sei sie immer wieder auch in Kontakt. Eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik hält Sachslehner für ausgeschlossen. Kurz habe selbst eine Rückkehr schon des Öfteren ausgeschlossen und sie gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird.