Tonnenschwerer Lkw geriet aufs Bankett: Umgekippt!

Unterwegs war der Chauffeur am Mittwoch auf der B57 in Richtung Litzelsdorf, als er gegen 8.30 Uhr bei Kemeten die Kontrolle über das Steuer verlor. Der mit mehr als 40 Tonnen Holz beladene Lkw geriet von der Fahrbahn und rollte in vollem Tempo entlang des Banketts, bis der Schwertransporter umstürzte.