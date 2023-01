E-Pkw: Betriebe fallen dieses Jahr um Förderung um

In Österreich wurde im vergangenen Jahr bei E-Pkw erstmals die 100.000er-Grenze überschritten. In Wien gibt es bereits mehr als 15.000 Pkw, die ausschließlich mit Strom fahren. Bisher wurde die Anschaffung fürstlich gefördert. Wie schaut es 2023 aus? Auf Betriebe kommen Änderungen zu. Für 2023 gekaufte E-Pkw erhalten nur noch soziale Einrichtungen, Fahrschulen, E-Carsharing und E-Taxis Ankaufsförderungen. „Neu ist, dass im Jahr 2022 gekaufte E-Autos bei Vorlage eines entsprechenden Kaufvertrags noch in diesem Jahr zur Förderung eingereicht werden können“, erklärt ÖAMTC-E-Mobilitätsexperte Markus Kaiser.