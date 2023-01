Sanitäter schlägt Alarm: „Zustände nicht tragbar“

„Minderwertige Ausbildung“

So schildert es zumindest ein anonymer Notfallsanitäter des Roten Kreuzes in einem offenen Brief an Medien und Entscheidungsträger. Mit diesem konkreten Beispiel prangert er die im internationalen Vergleich „minderwertige Ausbildung“ heimischer Sanitäter und die schlechte Ausstattung von Rettungswagen an.