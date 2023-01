Beinahe-Drama bei EM: Gleitschirmflieger angeklagt

Nach der missglückten Greenpeace-Aktion bei einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2021 in München hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage erhoben! Darin wird dem im Juni 2021 in der Allianz-Arena gelandeten Gleitschirmpiloten vorsätzliche Gefährdung des Luftverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen zur Last gelegt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Seinem Helfer wird Beihilfe zur vorsätzlichen Gefährdung des Luftverkehrs vorgeworfen.