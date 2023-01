Carla Bruni verspottet Harry und seine „Yoko“

Yoko statt Meghan

Nur, dass das Gesicht von Meghan durch jenes von Yoko Ono ausgetauscht wurde, der immer nachgesagt wurde, sie hätte die Beatles zerstört. Dazu schrieb Bruni: „All you need is love“ als Anspielung auf einen der berühmtesten Songs der Gruppe und zugleich auf Harry und Meghans Liebe.