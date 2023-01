Ex-IS-Anhängerin kämpft um Rückkehr in die USA

2015 machte sie Werbung für IS auf Twitter

Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau auf Gnade der US-Behörden hofft. Ein paar Jahre vor ihrer Flucht, als der IS auf dem Höhepunkt seiner Macht war, zeigte sie sich in sozialen Medien und in Interviews als enthusiastische Anhängerin der Terrormiliz. 2015 rief sie US-Amerikaner über ihr Twitter-Konto auf, sich dem IS anzuschließen und sich an Anschlägen in den USA zu beteiligen. Nun sagt sie, dass sie diese Tweets gar nicht selbst verfasst habe, sondern von IS-Unterstützern verschickt worden seien.