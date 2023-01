Niederlage für Dominic Thiem in Melbourne

Haas in Melbourne-Quali out

Nun steht auch fest, dass bei den am Montag beginnenden Australian Open bei den Frauen aus Österreich nur Julia Grabher im Hauptbewerb stehen wird. Nach Sinja Kraus am Vortag hat am Dienstag auch Barbara Haas in der ersten Qualifikationsrunde verloren. Die Oberösterreicherin unterlag der als Nummer 29 gesetzten Russin Erika Andrejewa mit 4:6 und 1:6.