Bleibt Ronaldo im Kader? Martinez erklärt Plan

„Ich bin kein Büro-Entscheidungscoach. Mein Ausgangspunkt ist es also, alle Spieler zu erreichen, ich möchte mit ihnen in Kontakt treten“, so Martinez. Als Ausgangspunkt nehme er die Liste der 26 Spieler der WM zur Hilfe, Ronaldo ist einer davon. „Er ist seit 19 Jahren in der Nationalmannschaft und er verdient den Respekt, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und reden.“