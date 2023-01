US-Professorin wegen Mohammed-Bild gefeuert

Wie die „New York Times“ berichtete, hatte die US-Professorin das Werk aus dem 14. Jahrhundert in ihrem Kurs zu globaler Kunstgeschichte gezeigt. Die Studierenden bekamen auch ein Bild Buddhas zu sehen. Da sich López Prater dessen bewusst war, dass Studierende Bedenken haben könnten, bat sie diese bereits im Vorhinein, sich in solch einem Fall bei ihr zu melden. Niemand machte davon Gebrauch. Dennoch wies sie am Tag der Präsentation ein weiteres Mal darauf hin, dass das Abbild des Propheten behandelt werde und alle gehen könnten, die das wollen würden.