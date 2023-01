Frecher Wäschedieb schlug Polizist blaues Auge

Mann abgeklagt

Der Beschuldigte ist längst wieder auf freiem Fuß. Zugetragen hatte sich der aufsehenerregende Vorfall bereits am 12. Oktober 2022 kurz vor 17 Uhr. Doch jetzt beschäftigt der ungewöhnliche Kriminalfall die Justiz. Am Freitag muss sich der Angeklagte vor Gericht in Eisenstadt verantworten. Ihm werden von der Staatsanwaltschaft das Vergehen des Diebstahls und jenes des tätlichen Angriffs auf Beamte vorgeworfen.