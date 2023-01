Schwester postet: MMA-Talent stirbt mit 18 Jahren

Am 13 Jänner hätte Lee in der ONE Championship, einer MMA promotion company", ihren vierten Kampf bestreiten sollen. Mit gerade einmal 16 Jahren stieg sie bärenstark in das Profigeschäft ein: In ihren ersten drei Kämpfen ging sie als Siegerin aus dem Käfig. Auch ihr Bruder Christian ist ein erfolgreicher MMA-Fighter.