Entsetzen über „Putschversuch“ in Brasilien

Am Montag zeigte sich auch Papst Franziskus vor Diplomaten im Vatikan angesichts der Geschehnisse in Brasilien besorgt. „Ich denke an die politischen Krisen in verschiedenen Ländern des amerikanischen Kontinents mit ihren vielen Spannungen und Gewaltformen, die soziale Konflikte verschärfen. Ich denke insbesondere an die jüngsten Ereignisse in Peru und in den letzten Stunden in Brasilien“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.