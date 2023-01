Auf „Stier“-Erfolg folgte der große Frust

Erst am Samstag gewann Wals-Grünau angeführt von Toptorschütze Julian Feiser und Valdrin Kadrija den „Salzburger Stier“. Bereits am Sonntag waren die beiden wieder in der Halle im Einsatz, allerdings in Villach. Mit Futsal-Klub Inter Klessheim trafen die beiden Grünauer auswärts in der 2. Liga auf LPSV Kärnten. Beide Teams waren bis zum Aufeinandertreffen noch ungeschlagen, liefern sich ein enges Duell an der Tabellenspitze. Nachdem Kadrija und Feiser beim „Stier“ am Ende noch jubelnd das Parkett verlassen durften, erlitten sie gestern eine bittere 3:5-Niederlage. Ein bitterer Rückschlag im Aufstiegskampf! „Wir hatten einige verletzungsbedingte Ausfälle. Der Ausgang des Spiels ist unglücklich“, stöhnte Spielertrainer David Sandic.