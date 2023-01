Energiesparen? Kinderleicht auch für Schüler

Astrid Eisenkopf unterstreicht die Wichtigkeit dieser Maßnahme: „Der sorgsame und nachhaltige Umgang mit Energie ist in den letzten Monaten aufgrund der enormen Teuerungen noch stärker in den Mittelpunkt gerückt“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin. „Es ist für uns einfach essenziell, das Thema Energiesparen auch in den Schulen zu behandeln, denn frühzeitig eingelernte Verhaltensmuster festigen sich nachhaltig.“